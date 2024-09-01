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А король-то голый!

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 1.09.2024, 21:55
  • 2,876
А король-то голый!

Кремль до одури боится народного недовольства.

Как бы ни старались власти культивировать в россиянах выученную беспомощность людоедскими репрессиями, запретами на митинги, массовыми фальсификациями на выборах, Кремль до одури боится народного недовольства и выкриков «А король-то голый!».

Комплекс неполноценности и синдром самозванца заставляет власть замалчивать и с совершенно возмутительным покерфейсам игнорировать любые провалы и бедствия — теракты, наводнения, взрывы домов и потерю (подумать только!) собственных территорий.

Потому что «вставай страна огромная» уже не получится, рейтинги падают. Бесконечные тревоги настолько надоели за 2,5 года россиянам, что они перешли в «режим выживания», а не активной обороны на волне патриотизма.

Путин это прекрасно понимает и выбирает меньшее из зол — публично не замечать проблем.

Телеграм-канал «День опричника»

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