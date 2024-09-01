New York Times: Путин нарушил «священную традицию»1
- 1.09.2024, 22:18
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Это является серьезным ударом по позициям кремлевского диктатора.
Молодые российские призывники оказались в самом центре крупного военного конфликта в Украине, что стало разрушением давней традиции избегания их участия в боевых действиях.
Как отмечает The New York Times, в России сложилась устоявшаяся практика, согласно которой срочников не отправляют на передовую.
Этот принцип поддерживался законом и был важен для родителей, надеявшихся оградить своих детей от ужасов войны. Однако внезапное наступление Украины в Курской области нарушило этот негласный договор.
Отправка срочников на передовую — серьезный удар по позициям Путина. Москва была застигнута врасплох: молодые солдаты, которых не готовили к боям, оказались в плену, многие числятся пропавшими без вести.
Ранее решение отправлять необученных солдат в Афганистан и Чечню вызвало сильное сопротивление внутри страны, что в итоге привело к завершению конфликтов. Поэтому, когда началось вторжение России в Украину в 2022 году, Путин отдал приказ вернуть срочников домой, заявив, что задачи будут выполнять только профессиональные военнослужащие.
Но когда Украина прорвалась в кКурскую область, срочников не отозвали. Некоторые из новобранцев сообщили семьям, что их отправляют в курск для усиления фронта, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях.
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов обратился к родителям, призывая их перестать жаловаться на то, что их сыновья вынуждены воевать. Эта ситуация также вызвала волну критики по поводу недостаточной подготовки и плохого оснащения срочников.
Россия сталкивается с нехваткой резервов для отражения украинского наступления. Военные аналитики утверждают, что для вытеснения украинских сил из Курска потребуется 30-40 тысяч солдат, но Россия медлит с развертыванием таких сил, что свидетельствует о серьезных потерях и нехватке ресурсов.
Использование срочников в войнах стало табу для Кремля, так как это может вызвать массовые протесты, как это было во времена войны в Афганистане и Чечне. Тем не менее, недавние события показывают, что это табу может быть нарушено.
Петиции против отправки срочников в бой уже собрали тысячи подписей, но уличных протестов пока не было. Родители срочников опасаются за судьбу своих детей, но боятся открыто высказываться из-за угрозы репрессий.
Россия сталкивается с выбором: либо усилить военные действия в Украине, либо рисковать внутренними протестами из-за отправки необученных молодых солдат на фронт.