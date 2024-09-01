Эйфелева башня сохранит олимпийские кольца после Игр в Париже 1.09.2024, 22:29

Об этом заявила мэр города Анн Идальго.

Культовая парижская Эйфелева башня сохранит олимпийские кольца, которыми ее украшают с июня, и после завершения Паралимпийских игр, которые сейчас продолжаются.

Об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго, сообщает France24.

«Как мэр Парижа, решение за мной, и у меня есть согласие МОК (Международного олимпийского комитета)», – сказала Идальго.

«Да, они (кольца) останутся на Эйфелевой башне», – отметила она, не уточнив, как долго.

Идальго сказала, что пять более легких колец такого же размера заменят те, что были закреплены на самом символичном памятнике французской столицы, потому что нынешние «слишком тяжелые», чтобы продержаться долго.

Идальго также повторила свое желание, чтобы олимпийский котел остался в саду Тюильри, но последнее слово будет за президентом Эмманюэлем Макроном, поскольку это место является государственной собственностью.

Организаторы получили широкое признание на национальном и международном уровнях за бесперебойное проведение игр, живописным фоном для которых служили самые известные достопримечательности Парижа.

Идальго приветствовала успех, благодаря которому французы «снова полюбили Париж», который «никогда больше не будет таким, как раньше», ссылаясь на планы снова разрешить купание в некоторых частях Сены к лету 2025 года.

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