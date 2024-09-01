Эксперт указал на важные детали мощной атаки дронами по РФ 1.09.2024, 22:58

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За одну ночь под прицелом находилось 16 областей России.

Киев расширяет возможности для дроновых атак по России, за одну ночь под прицелом находилось 16 областей государства-агрессора.

Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV. Он отметил, что наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам, как объектам, которые обеспечивают российскую военную технику тем, что необходимо для ведения войны.

«И включился фактор Москвы. Это второй раз, фактически за неделю, атака именно по Москве. Выбираются объекты довольно интересные. На территории Подмосковья и Москвы есть объекты как ВПК, так и другие интересные, как Московский НПЗ. И видно, что смещается фокус внимания вероятных украинских ударов именно по мегаполисам или по объектам, которые расположены в районах мегаполисов», - сказал Мусиенко.

Он напомнил, что после 26 августа, когда Украина пережила масштабную ракетно-дроновую атаку, а потом и 27 числа менее мощную, министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что Украина будет искать пути, каким образом отплатить.

«Сейчас акцент не зря делается на том, что Украина продолжает делать прогресс в производстве и разработке новых систем, как беспилотных - речь идет о «Палянице», так и об успешном испытании баллистической ракеты, о котором объявлял на прошлой неделе президент Украины», - сказал эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что Украина увеличила частоту ударов примерно в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «За минувшую ночь 16 российских регионов были под ударами», - подчеркнул он. Также напомнил, что количество этих дронов возросло примерно в 6-7 раз по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.

«Если Россия заявляет, что они, вроде бы, сбили 150 дронов, но при этом еще есть сообщения, видео о попадании, в частности, в Московский НПЗ, то получается, что могло быть запущено до 250 дронов по России. И это только за одну ночь. А до этого также были атаки в августе. Хоть и не такие масштабные. Так что мы выходим на значительные показатели». - подчеркнул эксперт.

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