В Литве в этом году почти 36 000 иностранцам не разрешили работать и жить в стране 10.09.2024, 1:01

За первые восемь месяцев этого года также было аннулировано 11 574 ВНЖ.

По данным министерства, в этом году в ходе предварительного рассмотрения было оценено 67 175 заявок, из них 20 410 было отклонено из-за выявленных недостатков, передает Delfi.lt.

Также наблюдалось снижение количества заявлений на выдачу вида на жительство в Литве на основании работы приезжим из стран Центральной Азии (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). В июле-августе прошлого года граждане стран Центральной Азии подали всего 8 907 заявлений на получение вида на жительство в Литве на основании работы, в этом году было подано 2 344 таких заявления.

45 компаниям, не выполнившим требования, запретили приглашать иностранцев в Литву.

В июле-августе текущего года Департамент миграции провел проверки 438 компаний и 6 473 иностранцев. В ходе них составлено 1 400 протоколов об административных правонарушениях. Большинство из них связано с нелегальным пребыванием в Литве, нарушениями порядка декларирования места жительства.

За первые восемь месяцев этого года также было аннулировано 11 574 ВНЖ, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – 3 419. В этом году въезд в Литву запретили 5 822 иностранцам – это почти в два раза больше, чем в прошлом году (3 174).

По данным ведомства, сейчас в стране работают около 116 тыс. иностранцев, а общее количество иностранных граждан, проживающих в Литве, составляет около 220 тыс. (включая военных беженцев из Украины).

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