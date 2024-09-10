США готовы принять серьезные меры против Ирана из-за возможной поставки ракет РФ
- 10.09.2024, 5:46
Об этом сообщили в Госдепе.
Соединенные Штаты Америки и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной поставки России баллистических ракет малого радиуса действия.
Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
«Мы очень обеспокоены этой информацией. Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям», - сказал Патель, комментируя информацию о поставке Ираном ракет России.
При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.