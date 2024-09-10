Герой ВСУ угнал танк Т-72Б3 у россиян под Покровском

Герой ВСУ угнал танк Т-72Б3 у россиян под Покровском1
- 10.09.2024, 7:54
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Опубликовано видео, снятое внутри танка.
9 сентября стало известно, что военным ВСУ удалось захватить очередной Т-72Б3 оккупантов. Вражеский танк стал трофеем украинских защитников на Покровском направлении, угнать его удалось водителю-механику Андрею Дмитренко с позывным «Собака» из 15-й бригады НГУ «Кара-Даг».
Видео изнутри бронетехники опубликовал на своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
По словам военкора, российские солдаты бросили танк и сбежали после ударов ВСУ, Т-72Б3 оказался почти не поврежденным.
Журналист уверен, что захват вражеского танка стал доказательством способности ВСУ отстоять Покровск и затрофеить больше техники.
Цаплиенко показал танк изнутри, а также представил героя, захватившего Т-72Б3. «Это просто работа», - лаконично прокомментировал свое свершение Андрей Дмитренко.
Он выразил готовность угнать еще множество единиц вражеской техники.