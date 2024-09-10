СМИ: В России началась ликвидация друзей Герасимова 1 10.09.2024, 8:00

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Валерий Хахин (на фото слева), Валерий Герасимов (в центре)

Фото: соцсети

Первой жертвой стал полковник Валерий Хахин.

Бывший одноклассник начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, заместитель начальника танкового училища г. Казань Валерий Хахин был найден убитым у себя дома.

Тело, завернутое в ковер, обнаружила полиция, которую вызвала супруга убитого, поскольку не могла попасть в свойственное жилище.

Подробности сообщило издание «БИЗНЕС Online».

В публикации сказано, что полковник ВС РФ в отставке Валерий Хахин, который в свое время занимал должность заместителя начальника Казанского танкового училища, был убит. Смерть наступила в результате получения многочисленных ножевых ранений.

Жертву убийства обнаружили полицейские, которые приехали на вызов Марии Горшуновой, хозяйки квартиры и жены Валерия Хахина. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, как продвигается следствие пока информации нет. Информации о случившемся в открытых источниках нет.

Известно только, что убитый накануне отмечал День танкиста в стенах училища, в котором ранее работал и куда в этот день традиционно съезжались выпускники.

После мероприятия он уехал домой, где на ночь оставался один, поскольку жена в это время находилась на даче, откуда вернулась в день преступления.

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