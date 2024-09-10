В Брянской области раздались взрывы из-за массированной атаки дронов 10.09.2024, 8:10

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Было попадание возле одного из объектов «Роснефть» в регионе.

В Брянской области в ночь на 10 сентября прогремели взрывы, работают силы и средства противовоздушной обороны из-за удара с применением беспилотников. Было попадание возле одного из объектов «Роснефть» в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза и местные паблики.

По словам российского чиновника, в области работает ПВО и продолжается «отражение попытки массированной атаки с применением БПЛА» по территории региона.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по выявлению и уничтожению воздушных целей», - написал местный губернатор в своем Telegram.

Отметим, перед этим вечером в понедельник он заявил, что была «пресечена попытка» атаки дронов по территории Брянской области, и якобы были уничтожены три беспилотника самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - писал он в 22:39 накануне вечером.

Но после полуночи брянские паблики снова стали сообщать о новой воздушной атаке. Кроме того, в сети были обнародованы кадры со взрывами из-за дронового удара. Также сообщается о взрыве одного БПЛА возле заправки «Роснефти», однако точная локация не указывается.

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