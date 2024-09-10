После приема у министра Кубракова арестовали сторонницу Лукашенко 10.09.2024, 8:22

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Наталья Микулич

На нее завели целых три уголовных дела.

Наталья Микулич выглядела профессиональной жалобщицей. Суд встал на сторону зятя, но она не сдавалась и каждый день писала обвинения в сторону силовиков, которые отказались возбуждать уголовное дело, пишет «Наша Ніва».

«Этот аккаунт поддерживает политику Лукашенко», — указано в эпиграфе на фейсбук-странице 52-летней Натальи Микулич. Однако это не помогло женщине избежать судьбы политзаключенной в современной Беларуси.

В фейсбуке и тиктоке у Натальи Микулич по 5 тысяч подписчиков. Уже более пяти лет она ведет упорную борьбу с педофилами и силовиками, которые, по ее мнению, прикрывают педофилов.

В прежних реалиях она бы просто получала одна за другой отписки от государственных органов. А в Беларуси-2024 на нее завели целых три уголовных дела.

Каждая из инкриминируемых ей статей используется для расправы с политическими оппонентами — «разжигание вражды или розни» (ч. 1 ст. 130 УК), «дискредитация Беларуси» (ст. 369-1 УК) и «клевета» (ст. 188 УК). Но, как видно, может применяться и к профессиональным жалобщикам — когда их активность надоедает силовикам.

Кто такая Наталья Микулич? Женщина родом из Вилейки, но в конце концов осела в Воложине. Вышла замуж, родила дочь. По крайней мере раньше Наталья занималась мелким бизнесом, у нее был магазин одежды. Однако теперь вся ее публичная активность была посвящена педофильской теме.

До президентских выборов-2020 она несколько раз репостила независимые медиа (например, Белсат), но после 16 августа 2020 этого больше так не делала. По данным проекта Digital intelligence team, женщина попала в базу «Беспорядки» — возможно, именно за это. Правда, похоже, что доступ к странице в Одноклассниках, на которой были репосты, она потеряла, поэтому не могла даже удалить их.

Свою жизнь в последние годы Наталья посвятила тому, чтобы наказать зятя. Женщина убеждала общество в том, что он насиловал свою дочь, соответственно, внучку Натальи.

Это серьезное обвинение, которое на настоящий момент остается неподтвержденным, поэтому ради защиты интересов ребенка мы не будем указывать имена членов семьи и подробности истории.

После бесконечного количества проверок и перепроверок следователи решили не заводить уголовное дело, жалобы Натальи Микулич не дали результата. К тому же в мае 2023 года зять женщины подал против нее иск о защите чести и достоинства. И выиграл.

Во время борьбы с зятем Наталья Микулич выбрала интересную стратегию — она стала упорно подчеркивать свою преданность Александру Лукашенко, надеясь, что тот поможет. Также она стала сторонницей партии ЛДПБ и в какой-то момент вступила в нее. Олега Гайдукевича она периодически благодарила в соцсетях за какую-то поддержку, правда, неизвестно, в чем она заключалась.

Репостила она и другие провластные материалы — например, обращение главы Воложинского райисполкома о Дне народного единства и объявление о «акции Георгиевская лента».

Но все же основным контентом, который она делала каждый день, были обращения к общественности и размышления о том, что следует как можно скорее «наказать виновных». Она воевала уже не только с зятем, а убеждала подписчиков, что все государственные структуры покрывают педофилов – и школа, и детский сад, куда ходила внучка, и органы опеки, и местные милиционеры и следователи.

14 февраля 2024 года Наталья с мужем Сергеем сходила на прием к министру внутренних дел Ивану Кубракову, который приезжал в Воложин. Это дало ей большую надежду, так как тот приказал перепроверить материалы уголовного дела. Но через два месяца женщина исчезла из всех соцсетей.

Подписчики женщины не знали, куда она делась, но ответ появился из расписания судов — женщина, вероятно, под стражей и ее будут судить.

Суд над ней начался 9 сентября в Минском областном суде. Наталье Микулич грозит до пяти лет колонии со штрафом.

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