Применили БПЛА «Лютый»: что известно о масштабной воздушной атаке на Россию 10.09.2024, 8:33

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Под удары попали сразу несколько областей.

Беспилотники атаковали Московскую, Брянскую, Липецкую, Калужскую, Курскую и Тульскую области России. Всего силы ПВО РФ якобы уничтожили более 60 украинских дронов. Из-за массированной атаки БПЛА аэропорты «Внуково» и «Домодедово» временно не принимают и не отправляют рейсы, а власти Подмосковья сообщают о жертвах.

В ночь на 10 сентября Россия подверглась масштабной воздушной атаке. БПЛА атаковали сразу несколько областей. «Фокус» разобрался, что известно о происходящем на данный момент.

Украина применила дроны «Лютый»

Как сообщил прокремлевский Telegram-канал Mash, ВСУ во время атаки применили дроны самолетного типа «Лютый» для ударов по Подмосковью

Отмечается, что Дальность полета «Лютых» — примерно 1000 километров, боевая нагрузка – 50 килограммов взрывчатки.

Атака на Брянскую область

Губернатор Александр Богомаз у себя в Telegram сообщил, что силы ПВО РФ сбили над Брянской областью 59 беспилотников. По его словам, пострадавших нет.

Также местные Telegram-каналы опубликовали видео, которые сняли очевидцы на месте событий.

Атака на Липецкую область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов у себя в Telegram сообщил об атаке БПЛА. По его словам, беспилотники якобы были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах.

«Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — написал он.

Атака на Калужскую область

Губернатор Калужской области России Владислав Шапша сообщил, что силами ПВО РФ в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах якобы уничтожено 7 БПЛА.

«На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным жертв и разрушений инфраструктуры нет», — отметил он.

Атака на Москву и Подмосковье

Об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье сообщили мэр столицы РФ Сергей Собянин, а также губернатор области Андрей Воробьев. Отмечается, что ПВО якобы сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По словам Воробьева, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

«Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома», — написал он.

Также он заявил, что еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице. В результате была повреждена квартира на 9-м этаже.

«Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна», — сообщил он.

Как пишет Mash, аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов из-за атаки дронов ВСУ. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы временно перекрыто из-за обломков БПЛА.

Атака на Курскую область

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов у себя в Telegram заявил, что был отбит массированный налет беспилотников. Так, якобы были сбиты 12 дронов.

Атака на Тульскую область

Как сообщил Telegram-канал SHOT, еще два дроны якобы были поражены в Тульской области РФ. Обломки упали на одном из объектов ТЭК. При этом пострадавших нет, подача ресурса потребителям не нарушена.

Отметим, что в Минобороны России пока не комментировали налет БПЛА.

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