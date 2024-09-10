Дроны атаковали топливно-энергетический комплекс под Тулой 10.09.2024, 8:46

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Россияне публикуют видео со взрывом.

В ночь на вторник, 10 сентября, беспилотники атаковали один из объектов топливно-энергетического комплекса в Тульской области России.

Как сообщает Telegram-канал Shot, ночью российская ПВО якобы уничтожила в Тульской области два дрона. Обломки «птичек» упали на территорию объекта топливно-энергетического комплекса.

Власти Тульской области уверяют, что технологический процесс на объекте не был нарушен. Тем временем росСМИ публикуют кадры, на которых слышно работу ПВО вблизи атакованного объекта.

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