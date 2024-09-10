«Когда он ходит, с улицы видно его ноги» 10.09.2024, 9:00

2,922

Житель Дзержинска собрал дома коллекцию «антиквариата» и устроил ад соседям.

Жители одной из многоэтажек в Дзержинске по ул. 2-й Ленинской годами страдали от соседа с «синдромом Плюшкина», который превратил вполне благополучную квартиру в настоящую свалку. У коммунальников ушло два дня, чтобы разобрать там весь хлам, пишет dzr.by.

«Ходит по мусору, спит там же»

Житель Дзержинска по имени Феликс обитает на первом этаже многоэтажки, и горы мусора можно было увидеть прямо через окно.

— Понимаете, это наша большая беда. Тащит в квартиру все подряд. Его комната завалена мусором почти под самый потолок. В дом попадает через окно, потому что дверь уже давно неисправна. Когда он ходит, с улицы видно его ноги. До люстры осталось меньше метра. Газовая плита заложена отходами. В подвал постоянно стекает вода — это собирающаяся жидкость от этого мусора. Спит он прямо у окна, на этом мусоре. Или на улице. Мы выбросим пакет с мусором в контейнер, а он его тут же забирает и несет в квартиру, — рассказывает соседка Валентина Станиславовна. — К тому же, домой он обычно тянет не тот мусор, что сдает на переработку, а именно бытовой.

Вместе с другими жителями дома женщина обратилась на прием к председателю Дзержинского райисполкома Максиму Лысенко.

Из-за того, что квартира мужчины полностью захламлена, передвигаться по ней уже практически невозможно. Поэтому даже естественную нужду он вынужден справлять на улице — под окнами своих соседей, на площадке для мусора или за гаражами.

— Естественно, у него дома — целый рассадник тараканов. Они уже распространились по всем квартирам, подъездам. В санстанцию люди обращались не раз, тараканов травили. Но они появляются снова и снова, — описывает ситуацию еще один из жильцов Никита. — Однажды сосед, который живет через стенку от него, за ночь 56 тараканов убил. А они не переводятся. Все стены в подъезде в следах от раздавленных насекомых.

Несколько лет назад у Феликса умерла жена.

— Вечером она еще посидела с нами на скамейке у подъезда, а ночью скончалась. Не выдержало сердце, — вспоминают соседки. — Его комната с мусором уже больше десяти лет закрыта. В комнате супруги, на коридоре и в туалете всегда был порядок. Она мыла, убирала. Если он принесет что-то в дом, она понемногу выбрасывала. Но с тех пор там все сильно заросло.

Синдром Плюшкина

Психиатр-нарколог Дзержинской ЦРБ Анастасия Гембицкая объясняет — это так называемый синдром Плюшкина, по-научному — патологическая склонность к собирательству. Его суть в том, что человек постоянно накапливает ненужные ему вещи и не может критически относиться к своему поведению, из-за чего накопившиеся предметы попросту мешают полноценной жизни в доме. Медикаментозному лечению этот вид расстройства, к сожалению, не поддается.

— При этом когнитивные (мыслительные) функции у человека в норме. Он отдает себе отчет в происходящем вокруг, ориентирован, находится в контакте с людьми. Но критики к конкретно существующей проблеме и тому, что страдают окружающие, у него нет, — говорит специалист. — У него есть тяга к сохранению старых вещей, которые с низкой долей вероятности будут использоваться в будущем, он склонен постоянно пополнять эту «коллекцию». Со временем накопленные вещи начинают мешать свободному передвижению по дому, выполнению бытовых функций.

Люди, которые контактировали с Феликсом, подтверждают: он полностью отдает себе отчет в своих действиях. При этом это далеко не глупый человек, спокойный и рассудительный.

— Он знает цены на товары в магазинах, самостоятельно себя обслуживает, посещает госучреждения. Более того, он четко знает, для чего собирает весь этот мусор. Например, кофту, подобранную на свалке, он планирует носить сам, а подобранному там же башмаку найдет пару — и сдаст куда-нибудь обувь.

Около года назад работники ЖКХ выезжали по адресу к мужчине. Долгие уговоры подействовали: он дал согласие на расхламление своей квартиры. Правда, мероприятие оказалось морально сложным для обеих сторон. По мере уборки Феликсу на глазах становилось все хуже и хуже, будто у него забирали что-то очень родное. Психиатр подтверждает: это действительно наносит ему психологическую травму. Тем временем работники коммунальной службы переживали за то, справится ли он с этим «ударом».

Лечить нельзя наказать

Жилье мужчины приватизировано, на этой территории также прописан его сын, в данный момент находящийся за пределами страны. С отцом не общается.

— В отношении собственников жилого помещения начали административный процесс. Основанием стало антисанитарное содержание жилого помещения, — рассказали в Дзержинском райисполкоме. — С гражданином провели разъяснительную беседу. После чего он обратился в ЖКХ, написал заявление на оказание помощи в уборке квартиры. Собственник предоставил доступ к квартире, услугу оплатил самостоятельно.

На протяжении двух дней коммунальники расчищали жилье. В общей сложности оттуда вывезли несколько десятков кубов мусора. После чего квартиру обработала санитарная служба. В дальнейшем работники ЖКХ будут регулярно контролировать состояние квартиры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com