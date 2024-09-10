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Пескову нечего сказать

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 10.09.2024, 9:02
  • 3,572
Пескову нечего сказать

Это позор.

«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка», - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на предложение дать комментарий скандальной новости о свадьбе детского путинского омбудсмена и «православного олигарха» Малофеева.

Отчего же Песков? Можно было бы сказать, что это событие – пример следования «традиционным ценностям» одной из путинских чиновниц и привластного олигарха. Что именно так и надо поступать всем. Ведь Львова-Белова, помимо того, что обвиняется МУС в совершении военных преступлений вместе с Путиным, еще и символ скрепности – попадья из многодетной семьи.

На самом деле, Пескову нечего сказать. Потому что, если следовать официальной идеологии насаждения «традиционных ценностей» - это позор. И очередная наглядная демонстрация того, что верхушка скармливает народу то, чему сама не желает следовать.

Так дела обстоят во всем – от царского воспитания «детей Путина-Кабаевой» до неучастия в «спецоперации» Путина детей верхушки, соучастников этой «спецоперации».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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