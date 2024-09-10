Пескову нечего сказать
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 10.09.2024, 9:02
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Это позор.
«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка», - заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на предложение дать комментарий скандальной новости о свадьбе детского путинского омбудсмена и «православного олигарха» Малофеева.
Отчего же Песков? Можно было бы сказать, что это событие – пример следования «традиционным ценностям» одной из путинских чиновниц и привластного олигарха. Что именно так и надо поступать всем. Ведь Львова-Белова, помимо того, что обвиняется МУС в совершении военных преступлений вместе с Путиным, еще и символ скрепности – попадья из многодетной семьи.
На самом деле, Пескову нечего сказать. Потому что, если следовать официальной идеологии насаждения «традиционных ценностей» - это позор. И очередная наглядная демонстрация того, что верхушка скармливает народу то, чему сама не желает следовать.
Так дела обстоят во всем – от царского воспитания «детей Путина-Кабаевой» до неучастия в «спецоперации» Путина детей верхушки, соучастников этой «спецоперации».
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»