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В Беларуси уже начали продавать туры на Рождество в Европу

  • 10.09.2024, 8:22
В Беларуси уже начали продавать туры на Рождество в Европу

Сколько стоит и где брать визы?

Белорусские турфирмы уже начали продажу автобусных туров на зимние праздники в Европу. Цена — от 610 евро плюс другие расходы, визы под такие маршруты выдает посольство Франции, сообщает Республиканский союз турорганизаций.

Так, к примеру, тур «Рождество в старой Европе» обойдется в 610 евро плюс 295 рублей туруслуги.

Маршрут проходит по следующим местам: Ротенбург на Таубере — Страсбург — Кольмар — Париж (два дня) — замки Баварии (Нойшванштайн плюс Хоэншвангау) — Мюнхен — Нюрнберг.

Подобные рождественские туры, как правило, охватывают период с середины декабря до католического сочельника (24 декабря). Продолжительность поездки — восемь дней, без ночных переездов.

Визы на подобные маршруты туристам открывает посольство Франции — турфирмы принимают данные на регистрацию в консульский отдел под конкретный автобусный тур.

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