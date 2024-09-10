В Беларуси уже начали продавать туры на Рождество в Европу
- 10.09.2024, 8:22
Сколько стоит и где брать визы?
Белорусские турфирмы уже начали продажу автобусных туров на зимние праздники в Европу. Цена — от 610 евро плюс другие расходы, визы под такие маршруты выдает посольство Франции, сообщает Республиканский союз турорганизаций.
Так, к примеру, тур «Рождество в старой Европе» обойдется в 610 евро плюс 295 рублей туруслуги.
Маршрут проходит по следующим местам: Ротенбург на Таубере — Страсбург — Кольмар — Париж (два дня) — замки Баварии (Нойшванштайн плюс Хоэншвангау) — Мюнхен — Нюрнберг.
Подобные рождественские туры, как правило, охватывают период с середины декабря до католического сочельника (24 декабря). Продолжительность поездки — восемь дней, без ночных переездов.
Визы на подобные маршруты туристам открывает посольство Франции — турфирмы принимают данные на регистрацию в консульский отдел под конкретный автобусный тур.