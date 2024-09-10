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Момент взрыва дрона в Подмосковье попал на видео

  • 10.09.2024, 9:13
  • 2,520
Момент взрыва дрона в Подмосковье попал на видео
иллюстративное фото

Движение по Каширскому шоссе перекрыто.

Движение транспорта по Каширскому шоссе в сторону столицы РФ Москвы перекрыто из-за обломков беспилотника, сообщает 10 сентября Telegram-канал Astra со ссылкой на главу городского округа Домодедово Евгению Хрусталеву.

Она утверждает, что в ночь с 9 на 10 сентября беспилотник был над территорией Домодедово.

«Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина «Перекресток».(…) Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто», — сообщила чиновница.

Немногим позднее в Сети появились фото остатков беспилотника, лежащих на дорожном полотне в Домодедово.

Кроме того, момент взрыва дрона в подмосковном городе Кашира оказался запечатлен на видео.

«Сегодня ночью обломки БПЛА упали на территорию улиц Горького и Луговая в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора», — сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.

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