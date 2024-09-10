Ярую лукашистку из Толочинского райисполкома судят за взятку 1 10.09.2024, 9:22

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Инна Голубкова

Фото с сайта Толочинского райисполкома

Голубкова возглавляла провластный союз женщин и хвалила каждое послание диктатора.

Замглавы Толочинского райисполкома Инна Голубкова возглавляла провластный союз женщин на Толочинщине и хвалила каждое послание Лукашенко. А задержали ее прямо в ее кабинете за 3000 рублей взятки, пишет «Наша Ніва».

Инне Голубковой 52 года. Она была заместителем главы Толочинского райисполкома более 10 лет.

В 2018 году ее назначили районным «депутатом» по Толочинщине. Правда, кроме нее на избирательном участке не было желающих кандидатов.

Также Голубкова возглавляла провластный Белорусский союз женщин в Толочинском районе. В 2021-м ее присылали на Всебелорусское народное собрание. Проводила она и диалоговые площадки, где хвалила действующую власть и «мудрость» Лукашенко.

А в 2023-м Голубкова так комментировала его выступление: «Послание главы нашего государства произвело неизгладимое впечатление. Те акценты, которые он расставил в своем искреннем и ярком выступлении, в очередной раз подтверждают, что белорусский лидер четко понимает, какие направления развития страны требуют совершенствования».

Последний раз Голубкова была замечена в медиа в январе 2024 года. А свидетельства о ее задержании появились в начале февраля. Тогда канал «Слухи Витебска» сообщал, что ее «вывели из кабинета в наручниках». По сведениям канала «Витебск, я гуляю», чиновницу судят за взятку размером 3000 рублей.

Инну Голубкову начали судить 22 августа 2024 года и еще не вынесли приговор. Ее обвиняют по двум статьям — «получение взятки в особо крупном размере или лицом, занимающим ответственное положение» (ч. 3 ст. 430 УК) и «превышение власти или служебных полномочий» (ч. 3 ст. 426 УК). Чиновнице грозит от 5 до 15 лет колонии.

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