ISW: В Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной 10.09.2024, 9:31

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Миссию возложили на Лаврова.

Российские чиновники пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной, критикуя мирную формулу президента Владимира Зеленского.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

В МИД России заявило, что Лавров обсудил войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром. Другие подробности не сообщались.

Бразилия и Китайская Народная Республика с мая продвигают свой мирный план «Политическое урегулирование украинского кризиса» из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в частности, недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

Однако Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, которые демонстрируют нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной, утверждая, что мирная формула президента Украины Владимира Зеленского является «ультиматумом» и что Россия никогда серьезно не рассматривала этот план.

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