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Чиновники рассказали, какие будут сноситься участки частного сектора Минска

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  • 10.09.2024, 9:48
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Чиновники рассказали, какие будут сноситься участки частного сектора Минска

Основная доля приходится на участок в границах проспектов Дзержинского и Жукова.

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала, какие участки частного сектора Минска будут сноситься «в обозримом будущем».

По ее словам, основная доля сноса приходится на участок в границах проспектов Дзержинского и Жукова, а также улиц Железнодорожная и Разинская. 

«Там осталась ветхая застройка... Люди переселятся в квартиры, а на этой территории возведут многоэтажные дома», — заявила чиновница.

Ранее стало известно, что в Лошице-5 идет отселение людей из частного сектора. Его завершат в следующем году. Сносить частный сектор собираются в границах улиц Орловской и Гая.

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