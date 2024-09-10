На лыжном курорте под Минском продается уютный дом 2 10.09.2024, 9:58

1,958

С панорамными окнами, высокими потолками и стильным интерьером.

Рядом горнолыжными комплексами, с соснами на участке и лесом на границе, продается дом в стиле фахверк — с панорамными окнами, высокими потолками и стильным интерьером, пишет realt.by.

СТ «Вяряги» находится в популярном Логойском направлении, рядом с главными горнолыжными комплексами в Логойске и Силичах. Места живописные, лесные, со сложным рельефом. Товарищество современное, огорожено, газифицировано, есть детские площадки, зимой дороги чистятся. Застройка преимущественно коттеджная.

Самый дешевый участок с классическим дачным домиком на Realt стоит 21 500 долларов. Стоит сказать, что таких здесь немного — чаще встречаются полноценные загородные дома с круглогодичным проживанием. Правда, и стоят они дороже — от 95 тысяч долларов.

К последнему типу относится и этот дом на крайней улице, возле самого леса. Выглядит он по местным меркам довольно необычно: одноэтажный, невысокий, крыша пологая, с очень широкими свесами, окна панорамные, фронтоны стеклянные.

Он новый — построен в 2023 году. Это фахверковый дом, в основе которого находится прочный каркас из клееного бруса. Он состоит из соединенных между собой вертикальных, горизонтальных и диагональных элементов — стоек, балок, раскосов. Пространство между образованными ими секциями заполнено высокоэффективным утеплителем и энергоэффективными оконными системами. С внешней стороны каркасные элементы остаются открытыми, в чем и состоит одна из главных особенностей стиля фахверк.

Общая площадь дома — 137 квадратов, 77 м2 — жилая.

Планировка простая и функциональная: гостиная, кухня, две спальни, прихожая, совмещенный санузел и топочная.

С двух сторон дома расположены террасы, прикрытые от осадков широкими свесами крыши.

Под всей площадью дома находится плитный фундамент с водяными теплыми полами, которые работают в паре с электрокотлом. За поддержание комфортной температуры отвечает и система кондиционирования. Водоснабжение из собственной скважины, канализация местная.

При строительстве дома сохранили одно из главных достоинств участка — взрослые сосны можно наблюдать прямо из панорамных окон.

Благодаря светопрозрачному ограждению, граница между частной территорией и лесом практически не заметна. Размер участка — 10,5 сотки. На нем предусмотрено место под баню.

А стоит же этот фахверк возле горнолыжного курорта 219 000 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com