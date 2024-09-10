Орбан на сковороде 2 Телеграм-канал «Депутатские будни»

10.09.2024, 10:00

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У него появился реальный конкурент.

«Мирный план очень важен. Но сначала общение, затем прекращение огня, затем начало переговоров по мирному плану», — заявил в своем выступлении на ВЭФ-2024 Виктор Орбан. Так же венгерский премьер считает, что личная встреча двух Владимиров для урегулирования военного конфликта на Украине возможна и необходима, но это не главное.

Он считает, что первым шагом к миру должно стать прекращение огня. В кои-то веки стоит если не безоговорочно согласиться, то хотя бы подумать о том, каким образом этого можно достигнуть.

Тем более, что из-за сложной ситуацией с поставками российской нефти венгры будут голодать. По крайней мере, так заявил министр иностранных дел Будапешта Петер Сийярто: «Мы не сможем накормить страну, если эти поставки будут прерваны».

Орбан торопится, так как теряет политические позиции, более того у него появился реальный конкурент. Экс-депутат Европарламента Петер Мадьяр, некогда член правой партии Орбана Fidesz, основал новое движение, пообещав повернуть традиционно пророссийскую внешнюю политику Венгрии в сторону сближения с Украиной.

«Если мы будем ждать мирного плана, принятого и приемлемого обеими сторонами, мира никогда не будет», — заявил Орбан. Однако несмотря на все усилия многих политиков пока никто в мире не смог выработать действенную доктрину прекращения боевых действий.

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