Сверхурочная работа в Беларуси: что нужно знать об условиях и оплате 2 10.09.2024, 10:08

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Согласие работника – важный момент.

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты рассказали, какие условия предъявляются в Беларуси к сверхурочной работе и ее оплате.

Что такое сверхурочная работа?

Сверхурочной считается работа, выполняемая сверх установленной для работника нормальной продолжительности рабочего времени.

Нормы рабочего времени:

Согласно Трудовому кодексу, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Однако в некоторых случаях работник может выполнять работу сверх этой нормы.

Условия для сверхурочной работы:

1. Согласие работника – работа может выполняться только с согласия работника.

2. Документальное оформление – обязательно оформление приказа о привлечении работника к сверхурочной работе.

3. Ограничения – сверхурочная работа не должна превышать 10 часов в рабочую неделю и 180 часов в год. Продолжительность ежедневной работы с учетом сверхурочных работ не должна превышать 12 часов.

Справочно. Нормами Указа «О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях» промышленным организациям предоставлено право с учетом обоснованных производственных и экономических потребностей увеличивать предельное количество сверхурочных работ и выходных дней, которые могут использоваться для привлечения работников с их согласия к работе сверх пределов, установленных Трудовым кодексом.

Оплата сверхурочной работы:

Согласно законодательству, за каждый час работы в сверхурочное время сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата:

- работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных расценок;

- работникам с повременной оплатой труда – не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов.

За работу в сверхурочное время взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха (один день отдыха за восемь часов работы в сверхурочное время).

Важно: Сверхурочные работы без согласия работника допускаются только в следующих исключительных случаях:

- при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, оказания скорой медицинской помощи;

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование.

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