План расчленения РФ: как Киев может сменить власть в Кремле 10.09.2024, 10:30

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Китай и Индия неожиданно сыграли на руку Украине.

Украина имеет все шансы сменить власть в Кремле, организовав хаос в энергетике вражеской страны. Ситуацию для Путина ухудшает также и Китай, чей «мирный план» после операции в Курской области выглядит как расчленение России, считает политтехнолог, управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний. Свое видение ситуации он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

Как обращает внимание эксперт, поскольку уже есть негативный пример плана по окончанию войны от Китая, Индия пока не обнародует свой «мирный план».

«Тот предусматривал прекращение войны на линии разграничения и начало переговоров. Проблема в том, что китайцы даже не могли представить, что украинские войска окажутся на территории России, и что Россия настолько трухлявая, что украинцы могут занять часть ее территории. Теперь китайский план, вместе с возможным индийским, выглядит как план расчленения России, если говорить о прекращении войны», - отметил Загородний.

Путин давно очертил свою наглую захватническую позицию, поэтому, по мнению Загороднего, китайский и индийский план вообще не имеют никакого отношения к реальности.

Кремль требует от США, Индии, Китая, Германии и других ведущих стран официального признания аннексии пяти украинских областей. Однако, как убежден политолог, на это никто не пойдет ни при каких обстоятельствах.

«Россия продемонстрировала свою слабость, что привело к значительной потере влияния на мировой арене. Разговоры, что Россия может гарантировать кому-то безопасность в мире, теперь неактуальны на многие десятилетия вперед. Таким образом, все эти разговоры - пустые, поскольку пока Путин у власти, Россия будет продолжать войну. Или Украина организует хаос в энергетике России этой осенью и зимой. И тогда есть очень высокая вероятность, что может поменяться власть из-за хаоса, который Украина может организовать в Москве», - подчеркнул Загородний.

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