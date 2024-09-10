Самая длинная река Польши критически обмелела 10.09.2024, 10:51

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фото: polsatnews.pl

В Варшаве уровень воды в Висле составил всего 22 сантиметра.

Уровень самой длинной реки Польши, Вислы, упал до рекордно низкого уровня. В результате этого в Варшаве обнажились песчаные отмели, а река стала настолько мелкой, что на одном из участков ее теперь могут вброд пересекать животные. Об этом сообщает Reuters.

По данным службы мониторинга изменения климата Европейского союза, в северном полушарии было самое жаркое лето с момента начала ведения учета. Это привело к засухам во многих районах.

Как сообщается, в Варшаве уровень воды в реке составил всего 22 см. Предыдущий рекордно низкий уровень составлял 26 см в 2015 году. Глубина реки в Варшаве обычно достигает 105-250 см.

«Не было осадков, были высокие температуры, что означает высокое испарение, но в то же время теплые зимы. Это означало отсутствие оттепели, поэтому не было восстановления ресурсов, поверхностных и грунтовых вод», - пояснили в Польском институте метеорологии и водного хозяйства.

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