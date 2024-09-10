Доналоговая прибыль угольной отрасли России обвалилась на 97% 10.09.2024, 11:02

Падение продолжается.

В первом полугодии 2024 года доналоговая прибыль угольной отрасли России обвалилась на 97%.

Как пишет New Voice, об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев в интервью пропагандистскому изданию ТАСС. Российским угольщикам больше не по карману дополнительные налоги, которые правительство страны-агрессора ввело в 2022 году, чтобы наполнить военный бюджет.

Сальдированный результат угольной промышленности России за январь-июнь стал отрицательным — убыток угольщиков составил $78 млн (7,1 млрд рублей), а в минус сработало более половины компаний сектора (51,4%).

«Прибыль угольной отрасли до налогов по итогам года может снизиться практически в 15−17 раз», — отметил Цивилев. По его словам, угольный импорт из России начал сокращать Китай — крупнейший импортер, купивший в прошлом году около 100 млн тонн.

По итогам первого полугодия экспорт угля из РФ в Китай снизился на 8%, до 45,5 млн тонн, поскольку Китай ввел пошлины на российский уголь.

За январь-июль 2024 года угольный экспорт из России просел до 112,6 млн тонн. Угольники начали сокращать добычу — на 4,4% в годовом выражении.

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