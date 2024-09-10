В Беларуси готовят серьезные изменения в ПДД 10.09.2024, 11:01

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На электросамокате - не пешеход, а водитель?

12 сентября на Национальном правовом интернет-портале Беларуси будет опубликован законопроект, предусматривающий изменения в Правила дорожного движения.

В первую очередь они коснутся тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности (электросамокатах, моноколесах и т. д.), а также на велосипедах.

Об том сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, передает Onlíner.

Электросамокатчик — водитель, электросамокат — транспортное средство

Одно из принципиальных изменений, которое содержится в законопроекте, касается статуса тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности. Пока они отнесены к пешеходам. В планах определить их как водителей со всеми вытекающими последствиями.

В ГАИ привели статистику: число ДТП с участием людей на СПМ возросло на 70%. За какой период — не поясняется.

— Такой статистикой в первую очередь и вызваны изменения в ПДД, — объяснил Виктор Ротченков. — В проекте указа лица, передвигающиеся на СПМ, если ранее они являлись пешеходами, отнесены уже к категории водителей. Внесено и новое определение средства персональной мобильности — это транспортное средство, и основная техническая характеристика, которая предусмотрена, — это ограничение скорости движения в 25 км/ч.

— Все транспортные средства, которые по своим техническим характеристикам будут передвигаться со скоростью более 25 км/ч, будут являться механическими транспортными средствами, которые подлежат регистрации и прохождению остальных процедур для участия в дорожном движении.

Водителей СПМ предлагают уравнять в правах и обязанностях с велосипедистами

Начальник Главного управления ГАИ МВД также отметил, что глава 20 ПДД, которая предусматривает требования по движению велосипедистов, будет дополнена понятием «средство персональной мобильности».

— То есть к водителям СПМ в нашем проекте будут предъявляться те же требования и правила передвижения по улично-дорожной сети, как и к велосипедистам. Это и все те ограничения, которые там предусмотрены, и рекомендации — они точно так же будут касаться и тех водителей, которые передвигаются на средствах персональной мобильности, — отметил Виктор Ротченков.

Есть ряд ограничений, с которыми все желающие смогут ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале Беларуси с 12 сентября, когда законопроект будет опубликован.

— Например, есть следующее ограничение: водителям, передвигающимся на СПМ, будет запрещено двигаться в пешеходной зоне, если она обозначена соответствующими знаками, — добавил начальник Главного управления ГАИ МВД.

На пешеходных переходах снова придется спешиваться?

Ряд новшеств коснется и пересечения проезжей части на велосипедах и средствах персональной мобильности.

— Не спешиваться можно будет только на велопереезде, который обустроен транспортным светофором, который регулирует движение велосипедистов. А если у нас, например, велосипедист движется где-то за городом, когда ему разрешено ехать по краю проезжей части, и он пересекает перекресток, ему тоже можно будет там не спешиваться, соответственно, он должен будет руководствоваться Правилами дорожного движения, в том числе транспортными светофорами, — сообщил Виктор Ротченков.

— Во всех остальных случаях при пересечении проезжей части, будь то по пешеходному переходу, будь то по велопереезду, водители средств персональной мобильности и велосипедисты должны будут спешиваться — это предусмотрено в проекте указа.

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