Где в Минске в ближайшее время будут отселять людей и разбирать усадьбы
- 10.09.2024, 11:18
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Частный сектор под снос.
В декабре прошлого года жителям Минска был анонсирован новый масштабный проект: на месте частного сектора в Лошице-5 пообещали построить многоквартирные дома для очередников. Однако это далеко не единственная площадка, где хаты и коттеджи уступят место многоэтажкам.
О судьбе различных площадок, пока покрытых усадьбами, рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
— Основная доля сноса приходится на участок в границах проспектов Дзержинского и Жукова, улиц Железнодорожной и Разинской. Там осталась ветхая застройка, УКС «Запад» оформил земельные участки. Будут реализовываться имущественные права, люди переселятся в квартиры, а на этой территории возведут многоэтажные дома, — приводит слова специалиста агентство «Минск-Новости». — В Лошице-5 начали реализовывать имущественные права, частично люди уже отселены. Эту работу планируем завершить в 2025-м, а с 2026-го хотим приступить к строительству многоквартирных зданий.
Сносить частный сектор намерены и в границах улиц Орловской и Гая. Там также принято решение о реализации имущественных прав. Этим участком занимается УКС Центрального района.
— Если говорить о точечной застройке, то в Заводском, Советском районах где-то выборочно изменится территория, но не так масштабно. Частично подлежит сносу предприятие «Агат» — будут оптимизироваться его производственные площади. То есть улицу Волгоградскую частично приведем в порядок, — добавила председатель комитета.