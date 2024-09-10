«Кризис в РФ превзойдет прогнозы даже отъявленных пессимистов»1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 10.09.2024, 11:25
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Трясти будет знатно и долго.
Возвращаясь к теме так называемых «выборов» важно понимать, что нынешняя российская Система никаким перезагрузкам и изменениям не подлежит.
Она просто рухнет, когда катастрофы станут непреодолимыми, а на ее месте возникнет нечто новое. Не факт, что это будет сильно лучше «вечного Путинизма», но ключевое здесь — «новое».
Систему нельзя замораживать — это делает ее неповоротливой, дряхлой и склонной к саморазрушению. Существуют эволюция и деградация — «вечный покой, для седых пирамид».
Но, дедушка старый — ему все равно. Задача Путина досидеть на своем окровавленном троне до самой смерти, а что после этого произойдет с РФ его совершенно не волнует.
Примерно в том же ключе рассуждают и представители правящей элитки — наворовать побольше денег, пока есть возможность, а после скрыться в неизвестном направлении.
Еще одна трагедия заключается в том, что россияне вошли в период краха Системы с разбитой оппозицией, остатки которой больше увлечены борьбой друг с другом, нежели мыслями о приходе к власти.
Кризис, который нас ожидает в ближайшие годы превзойдет прогнозы даже самых отъявленных пессимистов. Трясти будет знатно и долго.
Путин заложил под Россию столько мин замедленного действия, что для полного разминирования потребуется не одно десятилетие.
И это при отсутствии в стране «саперов».
Телеграм-канал «Запретное мнение»