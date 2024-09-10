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«Кризис в РФ превзойдет прогнозы даже отъявленных пессимистов»

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 10.09.2024, 11:25
  • 2,962
«Кризис в РФ превзойдет прогнозы даже отъявленных пессимистов»

Трясти будет знатно и долго.

Возвращаясь к теме так называемых «выборов» важно понимать, что нынешняя российская Система никаким перезагрузкам и изменениям не подлежит.

Она просто рухнет, когда катастрофы станут непреодолимыми, а на ее месте возникнет нечто новое. Не факт, что это будет сильно лучше «вечного Путинизма», но ключевое здесь — «новое».

Систему нельзя замораживать — это делает ее неповоротливой, дряхлой и склонной к саморазрушению. Существуют эволюция и деградация — «вечный покой, для седых пирамид».

Но, дедушка старый — ему все равно. Задача Путина досидеть на своем окровавленном троне до самой смерти, а что после этого произойдет с РФ его совершенно не волнует.

Примерно в том же ключе рассуждают и представители правящей элитки — наворовать побольше денег, пока есть возможность, а после скрыться в неизвестном направлении.

Еще одна трагедия заключается в том, что россияне вошли в период краха Системы с разбитой оппозицией, остатки которой больше увлечены борьбой друг с другом, нежели мыслями о приходе к власти.

Кризис, который нас ожидает в ближайшие годы превзойдет прогнозы даже самых отъявленных пессимистов. Трясти будет знатно и долго.

Путин заложил под Россию столько мин замедленного действия, что для полного разминирования потребуется не одно десятилетие.

И это при отсутствии в стране «саперов».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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