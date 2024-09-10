Долгожданный недорогой кроссовер Renault 4 готов к премьере 10.09.2024, 11:39

Модель дебютирует скоро.

Долгожданный недорогой кроссовер Renault 4 EV уже готов к премьере. Совсем скоро эту модель представят официально вместе с другими новинками.

Подробности стали известны Motor1. Несколько французских премьер состоится в рамках Парижского автошоу, которое стартует в октябре 2024 года. Акцент сделают на доступных автомобилях.

Дизайн Renault 4 EV уже показывали неоднократно. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Также, вероятно, дешевый электромобиль получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,2 м.

Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Точных характеристик пока нет. Но компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

И это еще не все. Вторая новинка принадлежит Dacia. Точной информации о ней не предоставили. Но ожидается, что это семейный кроссовер Dacia Bigster. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек. Также Renault готовит пару концептов и преемника бюджетного электрокара Twizy.

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