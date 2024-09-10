«Россияне пошли на авантюру» 10.09.2024, 11:50

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Роман Свитан

Коллаж: Главред

Полковник ВСУ объяснил, почему оккупанты остановились перед Покровском.

Российские оккупанты уперлись в Покровск и не могут двигаться дальше по двум причинам, заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Российские войска остановились перед Покровском по двум причинам. Во-первых, генерал Сырский нашел определенные резервы и задействовал их на этом направлении. Во-вторых, россияне изначально слишком сильно растянулись по линии оперативного вклинения.

Такое мнение Роман Свитан высказал в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».

По словам военного эксперта, украинским войскам на Покровском направлении подставили плечо Нацполиция и Нацгвардия, поэтому ситуация стабилизировалась. Но в этом есть и обратная сторона медали: эта помощь носит временный характер.

«Полицейским и нацгвардейцам давно бы следовало влиться в ряды ВСУ, но этого до сих пор не произошло, – отметил Свитан. – Командиры оперативного уровня не могут рассчитывать на зашедшие со стороны подразделения. Они скованно себя чувствуют».

Помимо того что ВСУ «поджали» россиян, есть еще одна причина, по которой наступление противника уперлось в Покровск. Так произошло из-за того, что оккупанты слишком сильно растянулись по линии оперативного вклинения. Дело в том, что 50 км от Донецка – это слишком большое расстояние для 100-120 тысяч оккупантов.

«С военной точки зрения, это очень опасно, то есть они больше пошли на авантюру. Все максимально бросили, добежали до Покровска, уперлись, поняли, что у них силенок уже не хватит его продавить, и начали заниматься флангами, что уже совершенно правильно в военном отношении», – рассказал полковник ВСУ.

Затем Свитан добавил, что украинские войска сейчас оказались в сложной ситуации на юге Покровского направления, куда ринулись оккупанты, а все из-за неграмотного подхода нашего руководства к мобилизации.

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