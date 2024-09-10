EPAM купит новую компанию за 630 миллионов долларов 10.09.2024, 12:13

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Сделку называют крупнейшей в истории фирмы.

EPAM договорился о покупке глобальной консалтинговой компании Neoris. Сделку ценой 630 млн долларов называют крупнейшей в истории EPAM. Зачем такие траты в кризис, devby.io спросил у экспертов.

На прошлой неделе EPAM сообщил о заключении соглашения о покупке глобальной консалтинговой компании Neoris. Продавцы — фонды, управляемые Advent International (один из крупнейших мировых инвесторов в частный капитал) и Cemex (глобальная компания по производству строительных материалов), стоимость сделки — 630 миллионов долларов. Издание Cnews утверждает, что это крупнейшая сделка в истории EPAM.

В офисах Neoris в Латинской Америке, Испании и США работают 4,7 тысячи человек. По словам Аркадия Добкина, сделка должна расширить присутствие EPAM на рынках Северной Америки и Европы, а также создать новые возможности для клиентов в Латинской Америке и на испаноязычных и португалоязычных рынках.

«Рост нужен даже больше, чем обычно»

Покупка Neoris вписывается в одну из стратегический целей компании (ее озвучил Добкин во время созвона с сотрудниками весной) — перенос проектов в более дешевые регионы, а именно Индию и Латинскую Америку.

При этом, судя по последним отчетам, времена у EPAM не самые простые: доходы снижаются, глобальный штат сокращается. Оправданны ли такие траты в условиях кризиса?

Эксперт по инвестициям в IT, с которым пообщался devby, считает, что всё очень просто: корпорации нужен рост, и покупка готовой компании — это (в отличие от найма) самый простой способ вырасти.

— EPAM всегда покупал небольшие компании с целью роста, это их стратегия, — говорит он. — От того, что сейчас обстоятельства изменились, стратегия не поменялась: рост нужен, и когда его нет, он нужен даже больше обычного.

При это наем — это расходы, увеличение издержек сейчас, сразу и надолго. А вот покупка компании, наоборот, означает приобретение будущей выручки и прибыли (и рынков, и клиентов) в обмен на одноразовые деньги.

Поэтому покупка улучшает финансы корпорации, а наем новых людей — ухудшает.

«Избегать ситуаций, когда большой процент сотрудников находится в двух-трёх странах»

Сотрудник глобальной консалтинговой компании в сфере ИТ для M&A (Mergers&Acquisitions) Сергей Насонов напоминает, что EPAM показывал прекрасный рост в 2021 и 2022 годах, благодаря чему акции дорожали. Возможно, чтобы поднять упавшие акции, нужно вновь продемонстрировать рост.

— Покупка Neoris позволит EPAM уменьшить операционные риски и расширить географию присутствия сотрудников, — считает Насонов. — Тем самым корпорация сможет избегать ситуации, когда очень большой процент сотрудников находится в двух-трех странах, которые внезапно приходится покинуть. Это отпугивает инвесторов, создает неопределенность. В результате акции дешевеют, и приходится запускать программы по их выкупу. Например, только в 2024 году EPAM планировал выделить 500 млн долларов на такие программы. Поэтому для корпорации имеет смысл рассматривать другие варианты.

Предполагаю также, что EPAM готовится к увеличению количества проектов, а значит, им нужно больше специалистов, особенно в регионах с высокой экономической эффективностью.

Это связано с тем, что в ближайшие несколько месяцев планируется снижение ставок центробанков, а значит, заказчики смогут снова больше инвестировать в новые проекты, в том числе IT.

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