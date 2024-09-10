«Дешево отдохнуть не получится, даже если экономить» 1 10.09.2024, 12:29

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Могилевчане рассказали о поездке в Вену.

Три дня в столице Австрии провела читательница сайта magilev.by Наталья вместе с супругом.

Жилье и еда

– Вена – город большой и обойти все достопримечательности пешком невозможно, – рассказывает могилевчанка. – Поэтому отель стоит выбирать ближе к центру и с хорошим транспортным сообщением. Наш стоил 73€ за ночь, бронировали через Trip. Дешевле 50 долларов вообще не было ничего в относительной близости к центру, только хостелы. Но мы уже не в том возрасте, чтобы на отдыхе жить, как в общежитии.

Несмотря на приличную стоимость, в отеле очень плохо ловил интернет, это был единственный минус. А у тех, кто жил на самых верхних этажах, не работал вообще. Слышали, как на ресепшене пожилая пара британцев ругались по этому поводу.

У отеля было удачное месторасположение, хорошая транспортная развязка, трамваи, метро, по-моему, даже автобусы. Мы жили рядом с «Икеей» и ходили именно туда поесть либо на обед, либо на ужин. Не скажу, что там дешево, на двоих платили 28-30€, но еда сытная и вкусная. Довольно популярное место, однажды даже постояли в длинной очереди.

Еще покупали готовую еду в магазине и кофейне у отеля, где берешь поднос, набираешь на него разную выпечку, расплачиваешься и садишься за столик.

Транспорт и скидочные карты

– Билеты на транспорт продаются в специальных терминалах на каждом вокзале. Мы взяли проездной на три дня в киоске на вокзале, так выгоднее. На одного человека такой билет стоил 17,10€. А если брать на 24 часа, то заплатишь 8€. На билете выбивается дата и он начинает действовать. О билетах надо позаботиться заранее. В трамвае он уже будет дороже, а в автобусах его вообще нельзя купить.

Можно купить Vienna Card, которая продается на 24, 48 или 72 часа. Она дает возможность со скидками посетить 210 музеев, кафе, ресторанов и магазинов и право бесплатного проезда. Покупать карту лучше заранее. На три дня она стоила 29€, мы решили не брать, так как в планах активной культурной и гастрономической программы у нас не было.

Есть еще Vienna Pass, она стоит дороже, но с ней можно бесплатно посетить более 60 лучших достопримечательностей. Тем, кто собирается активно ходить по музеям, можно брать ее. Практически все музеи работают ежедневно, в некоторых есть один выходной, как правило понедельник или вторник.

Достопримечательности и музеи

– В Вене много интересных музеев и даже есть Музейный квартал, где можно застрять на целый день. Билет в музей Albertina стоит около 20€. Билет в Kunsthistorisches Museum Wien, где самая большая в мире коллекция работ Питера Брейгеля, примерно столько же.

Но так как времени у нас было мало, мы тратили его на прогулки и любование городом. Прогуливались по Старому городу, посмотрели здания Венского университета, Венской оперы, Парламента, Ратуши. Любовались на дома знаменитого венского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера – это что-то. Все туристы обожают там фотографироваться.

В Вене потрясающие пассажи, есть и с бесплатным входом. Например, во Дворце Ферстеля.

Стоит посмотреть на мусоросжигательный завод Spittelau, архитектором которого был Хундертвассер. Завод входит в список в топ-мест для посещения: он расписан граффити, очень интересный, яркий.

В Венскую оперу можно купить совершенно дешевые билеты до 5 €, но слушать придется стоя. Продаются такие в день представления. В оперу проводятся и экскурсии, они недорогие, и дают шанс послушать оперу бесплатно.

Но так как мы оперу не понимаем, зато любим аттракционы, то сходили в парк развлечений Пратер, где есть большой парк с велодорожками и колесо обозрения, высотой в 33-этажный дом. Вход свободный, билеты на карусели в среднем стоят по 5 €. Было многолюдно и довольно-таки весело. На одном водном аттракционе я целиком промочила ноги. На выходе из него стояла бесплатная сушка, как в аквапарках. Полностью высушить обувь не получилось, но хоть подсушила.

Коварный выходной

– В один из дней в стране был праздник и по этому поводу выходной, но мы не догадывались, что выходной будет чуть ли не у всех магазинов.

Мы поехали в центр, гуляли, остановились на мини-ярмарке у собора. Там люди, одетые в национальные костюмы, продавали колбаски и пиво за 4€. За деревянными столиками сидели люди разных возрастов. Мы взяли пиво, а еду не стали. Как выяснилось позже, очень зря.

В обед возвращались в сторону дома, решили снова пойти в «Икею» поесть, а вся «Икея» закрыта. Решили заглянуть в магазин продуктовый – и он оказался закрытым. Пошли в другой – та же ситуация.

Удалось поесть только на вокзале, там продавали сэндвичи. Вечером мы решили, что надо сходить снова попытать удачу в магазинах, тем более, что у нас закончилась вода. Обошли все поблизости, все были закрыты. Ну вот что нам делать? Хорошая идея пришла мужу. Он подумал, что надо идти на заправку. У нас ведь, когда магазины закрываются, заправки работают. Относительно недалеко от нас была заправка, а при ней магазин.

Там мы взяли воды и каких-то батончиков. Так что заправка нас спасла. Уже потом мы узнали, что по воскресеньям в Вене похожая картина: закрыты большинство продуктовых магазинов, а еще и банки, и аптеки.

Во сколько обошлась поездка?

– В пяти минутах от отеля была автобусная остановка, откуда автобусы шли прямо в аэропорт. Стоил билет в районе 9 € с человека, ехать до аэропорта 40 минут. Аэропорт не маленький, но и не очень большой. В аэропорту смогли съесть английский завтрак: набираешь, что хочешь, твою порцию взвешивают и выставляют ценник.

В аэропорту можно купить всякие сладости и прочее. Но я уже не раз подмечала, что конкретно «Дьютифри» не всегда бывает выгоден. Мы сравнили цену конфеты «Моцарт» (на подарки мы везли конфеты и шоколадки «Моцарт», это прямо фирменные сладости), которые купили в городе, и те, что продавались в аэропорту – в «Дьютифри» были дороже. Вот местный алкоголь там будет выгоднее брать, ценник на настойки в районе 8-12€.

Что касается трат, то 270 рублей с человека стоил билет из Минска до Вильнюса в обе стороны. Около 200€ – билеты на самолет до Вены из Вильнюса и обратно. До Минска и из него на билеты не тратились, нас завезли родственники. Получается, что на двоих дорога обошлась в 1900 рублей, или около 580€. Еще 219€ отдали за жилье. На еду, проезд, развлечения и подарки потратили примерно 350€, хотя везде экономили и ни разу не сходили в музей и не посидели даже в скромном ресторане. Так что дешево отдохнуть не получится, даже если экономить.

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