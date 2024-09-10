Майор ВСУ: Россию ждет бунт Пригожина 2.0 2 10.09.2024, 12:31

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Эксперт озвучил главный страх Кремля.

На Белгородщине и Курщине россияне создали «тероборону», но не дали людям главного - оружие. Дело в том, что у Кремля существует стресс и страх, что это оружие не будет использовано против ВСУ, а наоборот - что эти люди превратятся в банду, что в России начнется пугачевщина. Ситуация для Путина совершенно не веселая, особенно, если вспомнить мятеж Пригожина, и сколько людей его поддержали.

Российская власть этого и боится, подчеркивает военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман во время чата на «Главреде».

«Руководитель ЧВК Паладин Георгий Закревский недавно призвал вступать в их «союз», идти на Москву и снимать Путина, потому что, по его словам, «беда не рядом с Россией, а уже в ней». И он обещает не останавливаться, как Пригожин, а свергнуть Путина. Он ультрапатриотичен, у него несколько лживые лозунги, но такие настроения в РФ есть. Вспомните, как встречали Пригожина, когда он двигался на Москву - с чаем и печеньем, достаточно дружелюбно. Люди не были враждебно настроены по отношению к вагнеровцам», - вспоминает Гетьман.

Для руководства России все это очень опасно, убежден майор запаса Вооруженных сил Украины.

«В РФ должен быть царь, как бы он ни назывался: президент, генсек и так далее. И россияне хотят, чтобы он был сильным, чтобы давал им ощущение величия. Поэтому они могут простить даже утраченные ими свободы. Но когда царь становится слабым, его быстро сбрасывают»,-подчеркивает эксперт.

Гетьман подчеркивает, что под Путиным очень шатается трон, потому что россияне видят, что часть России контролирует армия другой страны.

«Поход Пригожина на Москву остановился только потому, что вагнеровцы сами остановились, а не их остановили. Россияне все это прекрасно видят. В России не будет революций, там будет разве что бунт, «бессмысленный и беспощадный». Тем более, если раздать людям оружие. Это не Киев, где люди станут на баррикады - в первую очередь они начнут грабить магазины»,-подытожил Алексей Гетьман.

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