закрыть
10 сентября 2024, вторник, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко готовится к нападению из России?

  • 10.09.2024, 12:53
  • 1,356
Лукашенко готовится к нападению из России?

Витебскую тероборону научат бороться с диверсантами.

Более 250 военнообязанных, но находящихся в запасе, участвуют в начавшихся сегодня сборах теробороны в Витебской области.

«Их поставят на все виды довольствия, также они получат вооружение, военную и специальную технику. В дальнейшем с военнообязанными проведут теоретические и практические занятия, слаживание структурных подразделений», — сообщил витебский облисполком.

Как уточняется, среди участников сборов офицеры, сержанты и рядовые запаса.

Возникает вопрос — боится ли Лукашенко возможных угроз со стороны России, с которой граничит Витебская область? Усиление мер безопасности может свидетельствовать о его растущих опасениях и стремлении удержать власть в условиях нестабильной обстановки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов