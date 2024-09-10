Лукашенко готовится к нападению из России? 10.09.2024, 12:53

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Витебскую тероборону научат бороться с диверсантами.

Более 250 военнообязанных, но находящихся в запасе, участвуют в начавшихся сегодня сборах теробороны в Витебской области.

«Их поставят на все виды довольствия, также они получат вооружение, военную и специальную технику. В дальнейшем с военнообязанными проведут теоретические и практические занятия, слаживание структурных подразделений», — сообщил витебский облисполком.

Как уточняется, среди участников сборов офицеры, сержанты и рядовые запаса.

Возникает вопрос — боится ли Лукашенко возможных угроз со стороны России, с которой граничит Витебская область? Усиление мер безопасности может свидетельствовать о его растущих опасениях и стремлении удержать власть в условиях нестабильной обстановки.

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