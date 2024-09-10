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Механизатору из Ивацевичского района сигарета обошлась в 35 тысяч рублей

  • 10.09.2024, 13:22
  • 1,652
Механизатору из Ивацевичского района сигарета обошлась в 35 тысяч рублей

Мужчина неудачно выбросил окурок.

9 сентября на одном из сельскохозяйственных предприятий Ивацевичского района произошел пожар в ангаре. Выяснилось, что причиной пожара стал неаккуратно выброшенный окурок.

Механизатор предприятия, проезжая мимо, бросил окурок на обочину. Из-за непотушенной сигареты загорелась лежавшая там солома, а затем огонь перекинулся на ангар, заполненный сеном. В результате пожар уничтожил ангар полностью, нанеся ущерб на сумму более 35 тысяч рублей.

Механизатор заявил, что не заметил возгорания. О статусе работника в связи с происшествием пока нет официальной информации.

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