В России самолеты стали массово биться хвостами о взлетные полосы 3 10.09.2024, 13:40

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Из-за недостаточной подготовки пилотов.

Самолеты российских авиакомпаний стали чаще задевать взлетные полосы фюзеляжем: за восемь месяцев 2024 года зафиксировано уже шесть таких случаев против трех в 2023-м и такого же количества в 2022-м. Это следует из бюллетеня по безопасности полетов Росавиации, с которым ознакомился РБК.

В этом году два происшествия из шести случились в августе — это касание хвостовой частью фюзеляжа Boeing оренбургского «Икара» при посадке в Сыктывкаре 12 августа и удар хвостом о полосу самолета Smartavia при заходе в Сочи 18 августа, пишет Росавиация.

Ведомство отмечает, что причиной таких инцидентов являются ошибки летного экипажа из-за «недостаточного опыта полетов пилота на конкретном типе ВС». В частности, самолеты задевают взлетную полосу хвостовой частью вследствие неправильной установки стабилизатора перед взлетом (стабилизатор отвечает за балансировку самолета), неправильного расчета скорости подъема передней опоры шасси или подъема опоры на скорости меньше расчетной, нестабилизированного захода на посадку и продолжения снижения вместо ухода на второй круг, а также затянутого выравнивания и стремления выполнить очень мягкое приземление.

На фоне увеличения подобных инцидентов Росавиация поручила авиакомпаниям пересмотреть программы по анализу полетных данных и учитывать фактическую информацию о событиях, создавших угрозу безопасности полетов. В ведомстве напомнили, что особенности техники пилотирования должны изучаться при анализе полетных данных.

После введения санкций за войну в Украине в России возникли проблемы с подготовкой пилотов гражданской авиации. Половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации вышла из строя, говорил начальник управления летной эксплуатации ведомства Владимир Израилев. Он предупреждал, что если ситуация не изменится, в России «будем некому летать» на магистральных воздушных судах.

Помимо проблем с подготовкой пилотов, Россия из-за санкций столкнулась с более частыми поломками самолетов. До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus, которые российские авиакомпании теперь ремонтируют самостоятельно.

В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec. На каждые 100 тыс. вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорилось в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium. К таким происшествиям эксперты отнесли случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полетов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, приводящие к отклонению от курса. В 2024 году череда авиаинцидентов продолжилась.

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