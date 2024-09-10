Атака на Москву: беспилотник едва не взорвал самолет 7 10.09.2024, 13:53

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Появилось видео.

Российские СМИ продолжают подводить итоги ночного авианалета украинских дронов на Московскую область. Согласно поступающей информации, во время атаки российские власти были вынуждены закрыть сразу три аэропорта московского региона: Внуково, Домодедово и Жуковский.

Издание The Moscow Times публикует кадры очевидцев. В результате на запасные аэродромы были отправлены 48 пассажирских самолетов.

Один из беспилотников рухнул у терминала аэропорта Жуковский в непосредственной близости от стоянки пассажирских самолетов. Россияне находят обломки беспилотников на шоссе и трассах области.

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