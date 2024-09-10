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Атака на Москву: беспилотник едва не взорвал самолет

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  • 10.09.2024, 13:53
  • 10,092
Атака на Москву: беспилотник едва не взорвал самолет

Появилось видео.

Российские СМИ продолжают подводить итоги ночного авианалета украинских дронов на Московскую область. Согласно поступающей информации, во время атаки российские власти были вынуждены закрыть сразу три аэропорта московского региона: Внуково, Домодедово и Жуковский.

Издание The Moscow Times публикует кадры очевидцев. В результате на запасные аэродромы были отправлены 48 пассажирских самолетов.

Один из беспилотников рухнул у терминала аэропорта Жуковский в непосредственной близости от стоянки пассажирских самолетов. Россияне находят обломки беспилотников на шоссе и трассах области.

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