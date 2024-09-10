Уровень рождаемости в России упал до 25-летнего минимума 1 10.09.2024, 14:16

Демографическая ситуация ухудшается, несмотря на кампанию властей против абортов.

Уровень рождаемости в России опустился до наиболее низкого уровня за последние 25 лет. За первые шесть месяцев 2024 года в РФ родились 599,6 тысячи детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает в среду, 10 сентября, «Немецкая волна» со ссылкой на Reuters и данные Росстата. Этот показатель - самый низкий с 1999 года.

При этом в июне число новорожденных сократилось на 6 процентов в годовом отношении до 98,6 тысячи, что является первым случаем, когда месячный показатель рождаемости падает ниже отметки 100 тысяч, отмечается далее.

Естественная убыль населения России ускорилась в текущем году и из-за роста смертности. С января по июнь в РФ скончались 325,1 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

Демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться на фоне войны РФ против Украины. Российские власти пытаются изменить ситуацию, в частности, проводя кампанию против абортов.

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