Израиль ударил по высокопоставленным командирам ХАМАС в Газе
- 10.09.2024, 14:43
Они непосредственно участвовали в убийствах 7 октября.
Израильские военные заявили об успешной нанесении удара по высокопоставленным командирам ХАМАС, действовавшим в командном центре, расположенном в пределах гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Об этом сообщает Reuters.
Однако не были обнародованы имена ликвидированных командиров ХАМАС.
«Эти террористы непосредственно участвовали в убийствах 7 октября и недавно вели террористическую деятельность», - отметили в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).
Сообщается, что целями для удара стали руководители авиационного подразделения ХАМАС и отдела наблюдения и целей.
Израильские военные также подчеркнули, что данные о потерях, опубликованных управляемыми ХАМАС властями в Газе, не соответствуют информации, которой владеет ЦАХАЛ, в частности, учитывая точность боеприпасов и удара.