Израиль ударил по высокопоставленным командирам ХАМАС в Газе 10.09.2024, 14:43

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Они непосредственно участвовали в убийствах 7 октября.

Израильские военные заявили об успешной нанесении удара по высокопоставленным командирам ХАМАС, действовавшим в командном центре, расположенном в пределах гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Об этом сообщает Reuters.

Однако не были обнародованы имена ликвидированных командиров ХАМАС.

«Эти террористы непосредственно участвовали в убийствах 7 октября и недавно вели террористическую деятельность», - отметили в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Сообщается, что целями для удара стали руководители авиационного подразделения ХАМАС и отдела наблюдения и целей.

Израильские военные также подчеркнули, что данные о потерях, опубликованных управляемыми ХАМАС властями в Газе, не соответствуют информации, которой владеет ЦАХАЛ, в частности, учитывая точность боеприпасов и удара.

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