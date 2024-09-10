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Украина продолжает выходить из международных договоров с Беларусью

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  • 10.09.2024, 14:49
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Украина продолжает выходить из международных договоров с Беларусью

Подробности.

Постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил о планах Украины выйти из международных соглашений с Беларусью в рамках СНГ. Кабинет министров одобрил законопроект, который предполагает выход из ряда договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ.

Среди этих соглашений - договора о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минеральных ресурсов, а также о взаимном зачете трудового стажа и выслуги лет в органах прокуратуры стран содружества. Также подлежит денонсации соглашение, касающееся предотвращения использования ложных товарных знаков и географических указаний, а также договоренности о передаче образцов наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, Мельничук отметил, что предлагается денонсировать соглашение о поддержке развития производственной кооперации между предприятиями и отраслями СНГ. Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине, в которой Беларусь поддерживает Россию, Киев уже расторг множество двусторонних соглашений с Минском.

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