В России очередной припадок 1 Александр Невзоров

10.09.2024, 15:17

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Александр Невзоров

От затеи несет патологией и психиатрией.

В России очередной припадок некрофилии.

Ее опять потянуло к мертвецам.

«Прокуратура» РФ засунула лапы в старые гробы, чтобы еще раз поломать кости уже замученных и убитых.

Сегодня генеральный прокурорк оповестил население о том, что посмертная реабилитация жертв сталинских репрессий была ошибкой.

По его мнению «враги народа» были действительно «врагами народа и иноагентами», заслужившими расстрельные рвы и муки ГУЛАГа.

Посмертное оправдание интеллигентов в 90 -х годах стало «роковой ошибкой», которую сегодня будет исправлять путинская прокуратура.

Все эти «Мандельшамы-Мейрхольды-Вавиловы», как и миллионы других интеллигентов, погибших и убитых в лагерях «сели за дело», за русофобию, за шпионаж и мысленную измену родине.

Такова основная мысль документа, появившегося на портале «правовой» информации.

На кой черт прокурорки полезли в старые гробы?

От затеи воняет патологией и психиатрией.

Расстрелять и затравить «новичком» убитых в 37 году будет сложновато. Но зато их скелеты можно показательно посадить на швабры и бутылки.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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