В России очередной припадок1
- Александр Невзоров
- 10.09.2024, 15:17
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От затеи несет патологией и психиатрией.
В России очередной припадок некрофилии.
Ее опять потянуло к мертвецам.
«Прокуратура» РФ засунула лапы в старые гробы, чтобы еще раз поломать кости уже замученных и убитых.
Сегодня генеральный прокурорк оповестил население о том, что посмертная реабилитация жертв сталинских репрессий была ошибкой.
По его мнению «враги народа» были действительно «врагами народа и иноагентами», заслужившими расстрельные рвы и муки ГУЛАГа.
Посмертное оправдание интеллигентов в 90 -х годах стало «роковой ошибкой», которую сегодня будет исправлять путинская прокуратура.
Все эти «Мандельшамы-Мейрхольды-Вавиловы», как и миллионы других интеллигентов, погибших и убитых в лагерях «сели за дело», за русофобию, за шпионаж и мысленную измену родине.
Такова основная мысль документа, появившегося на портале «правовой» информации.
На кой черт прокурорки полезли в старые гробы?
От затеи воняет патологией и психиатрией.
Расстрелять и затравить «новичком» убитых в 37 году будет сложновато. Но зато их скелеты можно показательно посадить на швабры и бутылки.
Александр Невзоров, «Телеграм»