«Вы видели где-нибудь такие цены?» 6 10.09.2024, 15:29

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Белоруска пообедала, возможно, в самой дешевой столовой в стране.

Белоруска пообедала в столовой в Брестской области и призналась, что «встала в ступор» от цен. Ролик из столовой она опубликовала в TikTok, пишет «Зеркало».

«Самая вкусная и обалденно дешевая столовка, в которой я только была. За все блюда, что у меня и у мужа, вышло 7.80. Вы видели где-нибудь такие цены?» — рассказала она.

На кадрах видно, что два обеда состояли из тарелки супа, пюре с котлетой, салата из свеклы и напитка.

Автор ролика рассказала в комментариях, что это столовая ОАО «Песковское» в агрогородке Пески в Березовском районе Брестской области, находится рядом с Белоозерском. Она призналась, что была в шоке от таких низких цен.

«Я сама была в шоке. И встала в ступор. Почему так дешево. Еще и зависла возле кассы и стою считаю. Почему так мало за все», — поделилась она.

Пользователи в комментариях принялись искать подвох, удивившись таким дешевым блюдам. Некоторые предположили, что стоимость невысокая, потому что «суп без мяса», «котлеты из хлеба», а «пюре прозрачное». Однако автор видео отвергла эти догадки, заявив, что «все было как дома, очень вкусно».

Другие комментаторы заявили, что не поверят, пока она не покажет чек, на что девушка ответила, что сначала она «и сама не поверила, стояли пересчитывали, думала таких цен нигде нет».

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