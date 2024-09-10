«Против Лукашенко идут серьезные подковерные игры» 3 10.09.2024, 15:34

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Фото: Getty Images

Диктатора шатают через его же команду.

На днях госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович вернулся к теме украинской границы. Oн неожиданно начал противоречить Лукашенко и озвучил численность ВСУ у границы с Беларусью в 14 тыс человек (Лукашенко заявлял о 120 тыс).

Как можно понимать этот посыл? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко::

— Так часто бывает и в РФ, когда не совпадает то, что вначале говорит Путин, а затем Песков или Лавров. На самом деле я заметил, что Россия всячески пытается провоцировать режим Лукашенко на действия против Украины. Кремль очень не устраивает то, что он никак не может белорусов заставить сковать украинские подразделения. Украина и далее проводит операцию в Курской области.

Путин же пытается делать определенные шаги в обход Лукашенко. Ему это не нравится сложившаяся ситуация, он об этом дает понять.

К слову, после того, как успешно началась украинская операция в Курской области, мне из моих источников в Украине стало известно, что начальник Генштаба РФ Герасимов лично звонил главе Генштаба Беларуси Муравейко и в матерной форме требовал вернуть войска Беларуси к границе с Украиной. Те, которые ранее отвели по приказу Лукашенко.

Подчеркну, что это было сделано в обход Лукашенко: Герасимов напрямую позвонил начальнику Генштаба Беларуси. Что, к слову, весьма не понравилось Лукашенко.

Отмечу, что назначение Муравейко произошла не так давно. Известно, что он - ставленник Кремля, который пришел по его велению. Теперь же секретарь Совбеза не согласен с Лукашенко о количестве войск. Это такая нотка саботажа что ли.

— Зачем Вольфович это сделал?

— Из этого следует, что количество украинских войск на белорусской границе недостаточное. Соответственно, Беларусь не выполняет задание Кремля по сковыванию и недопущению перемещения украинских войск в Курскую области. «Недорабатывают» — такой вывод могут сделать в Кремле.

Думаю, что имеет место быть достаточно серьезные подковерные игры. РФ пытается различными способами шатать Лукашенко через его же команду. Вынуждает, чтобы он более активно проводил действия и мероприятия вдоль украинской границы.

Обратите внимание на еще на один момент - запуск БПЛА по Латвии из Беларуси. Кто расшатывает ситуацию сейчас? Я вижу, что краски все больше сгущаются, чтобы втянуть белорусскую армию в войну.

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