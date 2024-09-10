Ветеран ВСУ рассказал, что Украина будет делать с Курской областью 3 10.09.2024, 15:35

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Возможен референдум.

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше месяца, однако Украина не рассматривает российский регион и населенные пункты, которые контролирует, своим субъектом. Об этом детальнее рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск и ветеран российско-украинской войны Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, Курская область является автономным регионом России и поэтому в праве обеспечивать себя самостоятельно. Киев же не обязан брать на себя ответственность за эту территорию, ведь не объявлял ее своей. При этом все может измениться при одном условии.

«Если Курская область как субъект РФ проведет какой-то свой внутренний референдум, или местное население обратится к территориальному руководству с просьбой о включении в Украину или взятии их под опеку — тогда мы можем это обсуждать», — заявил Иван Тимочко.

По состоянию на сегодня такой информации нет, поэтому Украина не рассматривает российские территории своим субъектом и не может утверждать, что будет там находиться всегда.

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