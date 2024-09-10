Politico: Фон дер Ляйен отложила представление нового состава Еврокомиссии 1 10.09.2024, 15:39

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

На должности еврокомиссаров претендует 26 кандидатов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отложила представление 26 кандидатов на должности своих еврокомиссаров до следующей недели.

Об этом изданию Politico сообщили три чиновника, знакомые с этим решением.

Сначала ожидалось, что в среду утром команда фон дер Ляйен проведет встречу с лидерами различных политических фракций Европейского парламента, а затем публично объявит следующий состав коллегии комиссаров. Теперь эта встреча перенесена на следующую неделю, когда Европарламент будет заседать в Страсбурге.

В понедельник Словения выдвинула кандидатуру Марты Кос, что поможет достичь цели фон дер Ляйен по более гендерно сбалансированному составу Еврокомиссии. Однако словенский парламент все еще должен одобрить это изменение, что откладывает объявление.

Время объявления в среду не было определено окончательно. В начале недели некоторые европейские чиновники обсуждали, будет ли встреча с политическими лидерами в парламенте просто обменом мнениями или совпадет с официальным объявлением о новой команде фон дер Ляйен.

Но распространенным предположением было то, что фон дер Ляйен не пропустит дедлайн в среду, поскольку это восприняли бы как позор.

Ожидание "зеленого света" от словенского парламента для нового кандидата дает фон дер Ляйен больше времени для консультаций с европейскими столицами, ее комиссарами и другими по распределению высших должностей в следующей исполнительной власти ЕС.

Ранее фон дер Ляйен обратилась к европейским столицам с просьбой предложить кандидатуры как мужчин, так и женщин в ее команду из 26 комиссаров. Болгария стала единственной страной, которая выполнила это требование, после чего фон дер Ляйен оказала давление на такие страны, как Словения, чтобы они сменили своего кандидата.

На следующей неделе фон дер Ляйен встретится с политическими лидерами Европарламента, хотя точный день встречи еще не подтвержден. По словам двух высокопоставленных чиновников из Европарламента, это будет либо во вторник утром, либо в среду утром в Страсбурге.

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