В Сети появился тест на математическую интуицию 11 10.09.2024, 15:42

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Передвиньте 1 спичку, чтобы уравнение стало верным.

Тот, кто составлял уравнение ниже крупно ошибся. 28+34 никак не может быть равно 50. Сможете исправить досадную ошибку одним движением руки? Давайте проверим прямо сейчас, подчеркивает «Вокруг света».

Задача: переместите 1 спичку так, чтобы уравнение стало верным. Важно — спичку нельзя убрать с рисунка или поставить ее так, чтобы что-то лишнее осталось на рисунке. Каждая спичка должна быть частью числа или знака.

Так из какого числа или знака надо переложить одну спичку, чтобы равенство было верным?

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