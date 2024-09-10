Раскрыт российский генерал, ответственный за удар по «Охматдету» 3 10.09.2024, 15:51

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После атаки он был повышен.

По информации, имеющейся у СБУ, ракетный удар по детской больнице «Охматдет» был организован российским генерал-лейтенантом Сергеем Кобылашем. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк. На момент атаки Кобылаш занимал пост командующего дальней авиацией ВВС России, а после удара был повышен и назначен командующим ВВС РФ.

Кобылашу заочно сообщено о подозрении по статье «нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

«За период расследования СБУ совместно с Офисом Генпрокурора провела колоссальную работу. Мы допросили 112 потерпевших и 50 очевидцев, провели взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, проанализировали видео с камер видеонаблюдений... Кобылаш является подозреваемым в совершении и других преступлений в Украине. В частности, под его руководством осуществлялись обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша именно за эти преступления», - заявил Наумюк.

По приказу Кобылаша бомбардировщик Ту-95МС 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии совершил пуск по детской больнице ракеты Х-101. Обстрел «Охматдета» совершила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации воздушно-космических войск России. Самолет поднялся в воздух с аэродрома близ Оленегорска и запустил ракету над Саратовской областью на расстоянии почти 600 км от границы Украины. Ракета постоянно меняла траекторию полета по территории четырех украинских областей.

В СБУ подчеркнули: это свидетельствует, что ракета была запрограммирована для максимального «обхода» украинской ПВО и последующего попадания в «Охматдет».

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