«В Беларуси у врачей есть план, а здесь оплачивается фронт работы» 1 10.09.2024, 16:03

Белоруска сравнила работу стоматолога в Польше и на родине.

Анне Богуш 28 лет, она стоматолог. Более трёх лет девушка проработала в Беларуси, а затем уехала в Польшу. Уже два года она работает стоматологом в этой стране.

Она рассказала MOST, чем её не устраивал план в Беларуси, почему польская система оплаты труда честнее и зачем стоматологи становятся предпринимателями.

Анна закончила медицинский университет в Минске в 2017 году, а затем прошла год интернатуры. Ей повезло: распределили в столичную клинику, а не в глубинку. Анна говорит, в Беларуси выпускников медицинских вузов направляют на отработку, чаще всего не учитывая личных предпочтений. И это сильно влияет на карьеру.

— Если специалист отрабатывает обязательные два года в качестве детского стоматолога, то потом он чаще всего продолжает работать им всю жизнь. А если во время отработки он хирург, то в дальнейшем занимается удалением зубов. Редко кто-то меняет род деятельности. Получается, у нас нет выбора — куда распределили, этой специальностью, скорее всего, и будешь заниматься всю жизнь. Поменять её, конечно, можно, но для этого нужно проходить специальные курсы. А их тебе вряд ли кто-то оплатит — всё только за свой счёт.

Анна говорит, часто распределяющие обращают внимание на пол будущего врача: парней «делают» хирургами, а девочек — терапевтами.

В интернатуре Анна была терапевтом. Но иногда заменяла и хирурга, например, если тот был в отпуске. Поэтому ей повезло освоить сразу несколько специальностей. Более того, числилась она стоматологом, без указания профиля. И это давало возможность выбора.

Подтвердил диплом — и работаешь в любой области

В 2020 году Анна вынуждена была уехать в Польшу: из-за участия в протестах она столкнулась с политическим преследованием на родине.

В новой стране девушка решила продолжить карьеру стоматолога. Для этого необходимо было подтвердить белoрусский диплом и сдать экзамен по медицинскому польскому языку — это было непросто, отмечает белoруска.

У Анны было два варианта подтверждения диплома — верификация или нострификация.

Нострификацию можно пройти в медицинских вузах Польши, и впоследствии подтверждённый диплом приравнивается к диплому университета, в котором сдавался нострификационный экзамен.

Верификационный экзамен проверяет соответствие диплома минимальным требованиям ЕС. Сдать его можно только в одном месте — в Центре медицинских экзаменов в Лодзи. При верификации диплома у специалиста меньше возможностей для развития карьеры — например, он не сможет преподавать в вузе и вести научную деятельность. Но верификация позволяет работать в польских клиниках и получать такие же деньги, как и после нострификации. Да и стоит верификация меньше: за экзамен нужно заплатить 700 злотых, в то время как за нострификацию — 4 тыс.

Анна выбрала верификацию. Успешно сдала экзамен и должна была пройти интернатуру. Как и в Беларуси, её ждало распределение. Но в Польше оно проходит по-другому: здесь специалисту предоставляют список клиник, куда можно попасть, и он должен выбрать три-пять. Чаще всего в одну из них специалиста и направляют.

— После прохождения интернатуры ты можешь работать в любой области, за исключением челюстно-лицевой хирургии. Чтобы работать челюстно-лицевым хирургом, нужно пройти резидентуру, — объясняет девушка.

Государство оплачивает совсем небольшое количество процедур

Интернатуру Анна проходила в частной клинике в Кракове. Государственных стоматологий в Польше очень мало, но у ряда частных учреждений заключён договор с Национальным фондом здоровья (NFZ). Для пациента приём бесплатный, а его стоимость клинике покрывает государственная страховка NFZ. Именно в такой клинике работала белoруска. В основном она принимала пациентов по NFZ.

— Если говорить про стоматологию, то NFZ оплачивает совсем небольшое количество процедур. Например, можно поставить цементные пломбы, сделать ультразвуковую чистку зубов, удалить зубы или сделать протезирование «бабушкиными» акриловыми съёмными протезами — и то при отсутствии минимум пяти зубов на одной челюсти. А ещё детям, беременным и недавно родившим женщинам положено лечение передних зубов фотоматериалами, — рассказывает Анна.

Окончив интернатуру, белoруска уволилась из той клиники и устроилась в две другие, которые тоже находятся в Кракове. В одной из них она сейчас работает четыре дня в неделю, в том числе раз в неделю принимает детей по NFZ. А в другой клинике Анна принимает один раз в неделю.

Стоматологи работают как предприниматели

Система финансовых выплат стоматологам в Польше отличается от Беларуси, рассказывает Анна. Специалисты здесь редко работают на ставку в какой-то клинике, большинство из них открывают ИП. Это позволяет иметь больший доход. При этом нет строгих норм по числу принятых пациентов и ограничений по времени, которое можно уделить одному человеку. Анна тоже выбрала работать через ИП.

— Если ты работаешь как ИП, то за частный приём получаешь процент от того, что платит пациент. Если это NFZ, то ты получаешь процент от тех пунктов, которые NFZ оплачивает. Здесь всё зависит от того, какая это стоматология — общая, детская или хирургия. Детская и хирургия, например, оплачиваются лучше, чем общая, — рассказывает Анна.

В Польше заработки специалистов выше, чем в Беларуси. Анна говорит, что в Беларуси имплантологи и ортопеды могут зарабатывать, как среднестатистический польский стоматолог. Но, выполняя ту же работу в Польше, они получали бы в разы больше.

В Беларуси нужно поставить 12 пломб за смену

В польских клиниках расходы распределяются так, что значительная часть денег, которые пациент платит за услугу, идёт на оплату работы стоматолога. В Беларуси же лишь 10% средств уходит на зарплату специалиста. По словам Анны, в Минске она наблюдала такую картину: если стоматолог работает на ставку, то он выживает, если на две — то ему некогда жить. Более того, по её словам, у врачей, работающих на бесплатных приёмах, зарплата могла зависеть от того, насколько они нравятся начальству, как они ведут документацию и хорошо ли выполняют план.

— Да-да, в Беларуси у врачей есть план! В терапевтической стоматологии это поставить минимум 12 пломб за 6-часовую смену. И никого не волнует, что ты все эти шесть часов занимаешься лечением каналов, которое занимает совсем не 30 минут на пациента, если делать качественно. В Польше ничего такого это нет, здесь оплачивается только твой фронт работы — сколько принял, сколько сделал, такой процент от этого и получил, — рассказывает Анна.

В польских клиниках ценообразование таково, что пациент знает стоимость лечения и анестезии. В Беларуси при калькуляции могут учитываться самые разные вещи.

— Недавно одна пациентка здесь в Польше мне рассказывала, что в Беларуси после платного приёма ей как-то дали распечатку. В ней были такие позиции, как салфеточки, ваточки и другие мелочи — за всё это нужно было платить. В Польше всё очень просто: у тебя кариес — значит, платишь за лечение кариеса. Цена уже заранее установлена и не зависит от количества использованных расходных материалов, — рассказывает Анна.

Микроскопы — в каждой второй клинике

У польских клиник достаточно средств, чтобы покупать дорогое оборудование. Здесь, например, используют микроскопы. С таким устройством лечение зубов проходит намного проще и качественнее — специалист лучше видит, что он делает, объясняет Анна. В беларусских клиниках такие устройства встречаются довольно редко.

— Когда я начинала учёбу в университете, на весь Минск было буквально несколько клиник, где были микроскопы. Сейчас их стало, конечно, чуть больше. Но в Польше они есть чуть ли не в каждой второй клинике, и не только в столице — микроскопы можно встретить и в городах с небольшим населением. Нам о таком пока можно только мечтать, — говорит Анна.

Ещё белoруске очень нравится, что в Польше к профессии врача относятся с большим уважением. Это заметно как во взаимоотношениях начальства с подчинёнными, так и в общении стоматолога с пациентами.

— Если к тебе приходят даже по NFZ, то не вытирают о тебя ножки. Никто не говорит, что ты всем должен, потому что они, видите ли, платят налоги. Нет — к тебе адекватно относятся, как к специалисту. Ты — врач, а врача здесь принято уважать. Например, если я где-то задерживаюсь, то люди адекватно на это реагируют — никто не устраивает скандалов. Надо подождать — значит, ждут. И на всех кабинетах здесь пишется, что время приёма — это время приблизительное, — говорит Анна.

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