На Ольманских болотах горит 70 гектаров территории
- 10.09.2024, 16:19
Пожар планируют потушить к вечеру.
Вечером 9 сентября на Ольманских болотах начался пожар. Его площадь приблизительно составляет около 70 гектаров, а потушить его планируют к вечеру, пишет «Белта» со ссылкой на министра лесного хозяйства Александра Кулика.
«Возгорание большое, основная часть его — на болоте. Лесные земли мы пока отстаиваем. К сожалению, некоторые участки, где есть багульник, низкобанитетная сосна, не дали нам подступиться прошлой ночью. Но, думаю, что сегодня к вечеру мы эти работы завершим», — рассказал Кулик.
По его словам при тушении пожара задействованы 110 человек и восемь пожарных машин. Также привлекли авиацию: два вертолета Ми-8 и Ми-17.