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На Ольманских болотах горит 70 гектаров территории

  • 10.09.2024, 16:19
На Ольманских болотах горит 70 гектаров территории

Пожар планируют потушить к вечеру.

Вечером 9 сентября на Ольманских болотах начался пожар. Его площадь приблизительно составляет около 70 гектаров, а потушить его планируют к вечеру, пишет «Белта» со ссылкой на министра лесного хозяйства Александра Кулика.

«Возгорание большое, основная часть его — на болоте. Лесные земли мы пока отстаиваем. К сожалению, некоторые участки, где есть багульник, низкобанитетная сосна, не дали нам подступиться прошлой ночью. Но, думаю, что сегодня к вечеру мы эти работы завершим», — рассказал Кулик.

По его словам при тушении пожара задействованы 110 человек и восемь пожарных машин. Также привлекли авиацию: два вертолета Ми-8 и Ми-17.

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