Серьезная авария в Лидском районе: легковушке оторвало крышу после столкновения с авто дорожников
- 10.09.2024, 16:33
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Водитель погиб.
Водитель легковушки погиб при столкновении с машиной дорожников в Лидском районе. Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ЧП случилось 10 сентября около 13.00 на 194-м километре трассы М6 Минск — Гродно.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель Skoda ехал в направлении Минска. При опережении большегруза вблизи деревни Шпильки он врезался в стоявшую машину прикрытия работников дорожных служб, которые проводили обслуживание бетонных блоков на разделительной полосе.
В результате ДТП водитель Skoda от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Люди, находившиеся в салоне ГАЗ и у разделительной полосы, в аварии не пострадали.