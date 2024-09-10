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Серьезная авария в Лидском районе: легковушке оторвало крышу после столкновения с авто дорожников

  • 10.09.2024, 16:33
  • 2,094
Серьезная авария в Лидском районе: легковушке оторвало крышу после столкновения с авто дорожников

Водитель погиб.

Водитель легковушки погиб при столкновении с машиной дорожников в Лидском районе. Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ЧП случилось 10 сентября около 13.00 на 194-м километре трассы М6 Минск — Гродно.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель Skoda ехал в направлении Минска. При опережении большегруза вблизи деревни Шпильки он врезался в стоявшую машину прикрытия работников дорожных служб, которые проводили обслуживание бетонных блоков на разделительной полосе.

В результате ДТП водитель Skoda от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Люди, находившиеся в салоне ГАЗ и у разделительной полосы, в аварии не пострадали.

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